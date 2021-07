“Perché separare” le carriere in magistratura

Il tema è sempre attuale. “Oggi, più che mai”, come recita il sottotitolo della tavola rotonda su “Perché separare”. Si discuterà della separazione delle carriere in magistratura il prossimo venerdì 16 luglio, a Castel di Tusa, in provincia di Messina. L

L’appuntamento è per le 18:30 in Piazza Cesare Battisti con vista mare in uno degli scorci più belli della Sicilia.

Dopo i saluti di Luigi Miceli, sindaco di Tusa e avvocato penalista, ci sarà l’introduzione di Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali italiane.

Alla tavola rotonda, moderata da Fabio Ferrara, presidente della Camera penale palermitana, interverranno Nicola Balzano presidente della Camera pena di Torre Annunziata, Felice Belluomo di Napoli Nord, Valerio Murgano di Catanzaro, Guglielmo Starace di Bari, Vincenzo Zummo della Camera penale di Palermo.



Alla tavola rotonda parteciperanno anche i magistrati Roberto Piscitello, sostituto procuratore di Marsala, e Giuliano Castiglia, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.

A concludere i lavori sarà Beniamino Migliucci presidente della fondazione Unione camere penali italiane.