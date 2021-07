Pistola con il colpo in canna nel marsupio: arresto a San Cristoforo

CATANIA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato di 27 anni, ritenuto responsabile di porto illegale di arma clandestina. I “Falchi” della Squadra Mobile, durante un servizio di repressione dei reati predatori nel rione popolare di San Cristoforo, notavano uscire due soggetti da un’abitazione i quali, alla loro vista, cercavano di dileguarsi accelerando il passo.

Insospettiti dalla condotta dei due, gli operatori di Polizia, decidevano di procedere al loro controllo che a seguito del quale veniva rinvenuta, nel marsupio, una pistola semiautomatica “Berretta mod. 82/B” calibro 7,65 con matricola punzonata con relativo caricatore contenente 6 cartucce di pari calibro, con il cane armato e colpo in canna. La ricerca dei “Falchi” si estendeva anche all’interno dell’abitazione da cui i due erano usciti poco prima. La conseguente perquisizione consentiva di rinvenire una cartuccia camiciata calibro 9×21 illegalmente detenuta.

Per tali fatti, l’uomo veniva tratto in arresto e associato presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa della convalida del G.I.P, mentre il proprietario dell’abitazione veniva deferito allo Stato.