Si introduce in casa e si masturba: quando il vicino è un maniaco

CATANIA – Si era trasferita in quella casa da poco più di un mese. Il nuovo lavoro in un locale del centro di Catania. La “ripartenza”. Anche per lei. Certo non poteva immaginare che avrebbe vissuto una notte da incubo in quell’appartamento in cui abitava da poche settimane. Eppure, complice il caldo, ha deciso di lasciare accostata la porta del balconcino su cui si affacciano altre abitazioni al fine di poter avere un po’ di frescura. Era tardi. Quella sera era di turno al lavoro. Quando ha riaperto gli occhi, il sole era appena spuntato all’orizzonte, accanto al suo letto ha trovato un energumeno che si stava masturbando. Tanta la paura, ma la 27enne è riuscita a reagire e ad allontanarlo. Il maniaco però, prima di uscire, l’ha palpeggiarla. La giovane ha avuto la freddezza di prendere il cellulare e chiamare il numero unico del 112. Quando è arrivata la polizia la ragazza ha raccontato i particolari di quanto accaduto: ha riconosciuto le fattezze di uno dei suoi vicini di casa. Che però ha visto solo una volta e anche di sfuggita. Non avevano rapporti interpersonali. Ma la descrizione resa ha permesso agli agenti di arrestare il vicino, 36enne originario del Bangladesh. Quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta l’uomo indossava ancora gli abiti descritti dalla vittima. L’arrestato, accusato di violazione di domicilio e violenza sessuale, non ha precedenti. Si ipotizza possa avere problemi psichici.