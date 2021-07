Sistema Siracusa, ultimo atto: inchiesta chiusa

SIRACUSA – Un avviso di conclusioni indagini e’ stato notificato all’ex pm Giancarlo Longo e a due consulenti tecnici Pasquale Dell’Aversana e Francesco Corrado Perricone nell’ambito di un procedimento relativo alla Bcc Credito Aretuseo. Lo scrive oggi la Gazzetta del Sud.

Si tratta di un altro filone della maxi inchiesta “Sistema Siracusa”, sulla corruzione in atti giudiziari, della Procura di Messina che avrebbe visto protagonisti Longo, in servizio alla Procura di Siracusa, agevolare l’avv. Piero Amara ed altri imprenditori. L’ex pm ha patteggiato 5 anni di reclusione e le dimissioni dalla magistratura. In questa ulteriore indagine, coordinata dal sostituto della Dda Antonio Carchietti, ai tre indagati e’ contestato il falso.

Solo a Longo l’accusa di abuso d’ufficio, mentre agli altri due la corruzione in atti giudiziari. Anche in questo caso un fascicolo aperto da Longo nel 2016 e una consulenza contabile affidata ai due tecnici su una falsa denuncia per vicende relative alla banca di credito popolare.