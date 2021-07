Variante e pochi vaccinati: continuano i ricoveri Covid

CATANIA – Gli ospedali sono vuoti. Non ci sono certo i numeri dello scorso autunno, però i medici catanesi sono preoccupati. Perché da qualche giorno si stanno registrando dei ricoveri per Covid. Sono pochi, ma anche due o tre ingressi al giorno mettono in allarme. Oggi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Catania sono stati predisposti tre ricoveri per pazienti risultati positivi al tampone. Un piccolo aumento che – secondo gli esperti – è direttamente collegato al diffondersi delle varianti, tra cui la contagiosa Delta, e la percentuale troppo bassa di vaccinazioni somministrate. Un doppio binario che rischia di vanificare i sacrifici offerti.

E purtroppo nei numeri dell’ospedale San Marco si è registrato – dopo tanto tempo – un decesso. E a fronte di zero dimissioni, tra ieri ed oggi nell’ospedale di Librino e al Policlinico ci sono stati quattro ricoveri. In totale i posti letto Covid occupati sono 21, 7 a Malattie Infettive, 7 in Pneumologia, 3 in Ostetricia, 1 in Pediatria e 3 in Rianimazione. Su questo dato va precisato che essendo stata chiusa l’unità subintensiva i pazienti che necessitano anche di ventilazione con casco sono concentrati in Rianimazione.

L’unica strada, dunque, è la vaccinazione. Gli sforzi della macchina regionale e dell’ufficio del commissario sono fortissimi; tra info point nei luoghi turistici e campagna di prossimità la “corsa” al vaccino dovrebbe essere a pieno regime. Ma ci sono ancora molti indecisi. E diversi no vax.