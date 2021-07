Wimbledon, Berrettini batte Hurkacz e vola in finale!

Tanti applausi e tanto entusiasmo all’All England Club di Londra per Matteo Berrettini! Il tennista italiano ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz e ha ottenuto la sua prima finale in una competizione del Grande Slam. Inoltre, il tennista romano classe 1996, diventa il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon.

In due ore e trentanove minuti Berrettini ha vinto 3-1 (6-3, 6-0, (3)6-7, 6-4) contro il numero 18 del ranking ATP raggiungendo così l’ultimo atto della competizione inglese. Il tennista italiano, numero 9 al mondo, ha iniziato l’incontro portandosi fino al 2-0, complice un blackout dell’atleta polacco. Nonostante la ripresa mentale della sfida da parte di Hurkacz, Berrettini ha mantenuto la lucidità e la giusta verve per battere il suo avversario e volare alla partita conclusiva del torneo.

Domenica 11 luglio, oltre alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia, verrà giocata anche la finale di Wimbledon tra Berrettini e il vincitore dell’altra semifinale, che vedrà scendere in campo Djokovic contro Shapovalov.