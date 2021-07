Zamparini: “Il Napoli mi chiese Dybala per Jorginho”

"Insigne credo diventerà una bandiera per il Napoli, come è stato Totti per la Roma"

“Quando il Napoli mi chiese Dybala, per il quale chiedevo 40 milioni, propose Jorginho più 20 milioni. Io rifiutai perchè avevo bisogno di soldi, non di Jorginho. Non mi aspettavo una simile esplosione, e mi fu confermato anche dai miei collaboratori che mi dissero che si trattava di un ottimo calciatore ma che quella valutazione era eccessiva. Emerson Palmieri? Lo portò Foschi ma non mi aveva entusiasmato. Oggi mi stupisce, è diventato un ottimo calciatore”. Queste le parole rilasciate dall’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”.

L’ex patron friulano ha poi aggiunto: “Spalletti è uno dei miei migliori allenatori. Non ci andavo molto d’accordo perchè aveva un’aria un po da presuntuoso come tutti i toscani, ma secondo me il Napoli ha fatto un grande colpo con lui. Spalletti, come Sarri, è un organizzatore di gioco ed è un vincente, non ha bisogno di grandi nomi per centrare grandi traguardi. Insigne credo diventerà una bandiera per il Napoli, come è stato Totti per la Roma. Non credo che andrà via dal Napoli”.