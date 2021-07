Catania, dopo Stancampiano si pensa ad altri acquisti

Pellegrino si muove per assicurare una squadra rinforzata al tecnico Baldini

CATANIA – Il Catania ha messo a segno il primo acquisto per la prossima stagione, ma non vuole certo fermarsi qui. La dirigenza etnea ha messo sotto contratto l’estremo difensore Stancampiano, svincolatosi dal Livorno e adesso cerca altri elementi in grado di alzare il livello qualitativo della rosa a disposizione di mister Baldini.

Per la porta si cerca un vice di Stancampiano e, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, in lista ci sono Pietro Perina, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Monza, e Gabriele Marchegiani nell’ultima stagione al Potenza.

In difesa si cerca di arrivare al difensore dell’Avellino Luigi Silvestri, che nell’ultima stagione ha giocato da titolare ad Avellino e che Pellegrino avrebbe voluto ingaggiare già la scorsa stagione. In mediana si pensa a Maita del Bari, ma la concorrenza è forte e non sarà facile convincere il calciatore.

In uscita Reginaldo che si dovrebbe trasferire alla Juve Stabia. In ritiro Baldini valuterà il difensore Noce rientrato dopo il prestito al Potenza da gennaio in poi.