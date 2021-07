Città di Taormina, confermato Lu Vito in panchina

L’Asd Città di Taormina è lieta di annunciare la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra Eugenio Lu Vito.

Una scelta sul solco della continuità quella presa dell’intera società biancazzurra, come spiega il Direttore generale Giovanni Cardullo: “Il percorso, condiviso con tutti noi, tracciato da Lu Vito nei pochi mesi ufficiali della passata stagione ci ha favorevolmente impressionato. Sapevamo di aver fatto un’ottima scelta lo scorso luglio e tale si è dimostrata anche nel lungo periodo di stop, nel quale il mister non si è sottratto dagli impegni con la prima squadra, nella vana attesa della ripresa del campionato, e successivamente nella crescita dei ragazzi del nostro settore giovanile, che nella nuova stagione arricchiranno la rosa proprio della prima squadra. Noi non vediamo l’ora di riprendere il cammino da dove si è interrotto, senza lasciare nulla di intentato, anche alla luce dei posti che potrebbero liberarsi nel campionato di Eccellenza. Siamo smaniosi di iniziare e, indipendentemente dal torneo che andremo ad affrontare, allestiremo una squadra competitiva, consapevoli di trovarci in mani sicure come quelle di mister Lu Vito”.

Palermitano, 36 anni compiuti lo scorso marzo, Lu Vito aveva conquistato quattro vittorie e un pareggio nelle cinque gare giocate nello scorso torneo di Promozione e ottenuto il passaggio al secondo turno di Coppa Italia: “Sono molto felice della mia riconferma – dice – mi ritengo un allenatore societario a tutto tondo come ho dimostrato anche durante la sosta forzata continuando con grande piacere a occuparmi della crescita dei nostri giovani. Ho sposato a 360° l’ambizioso progetto del Città di Taormina e questa riconferma è un attestato di stima e fiducia nei miei confronti che può solo riempirmi di orgoglio. Cercherò di portare quanto più in alto possibile il nome del Città di Taormina, valorizzando nello stesso tempo i ragazzi del nostro settore giovanile”.

Anche nella nuova stagione Lu Vito sarà coadiuvato dal viceallenatore Andrea Lombardo e dal preparatore dei portieri Orazio Vittorio. Entra a far parte dello staff tecnico anche mister Giuseppe Puccio, in qualità di collaboratore tecnico: “Una persona per bene e di sani principi – afferma Lu Vito presentando Puccio – aspetti di fondamentale importanza per me, soprattutto quando parliamo della formazione dei giovani calciatori. Non è un caso che nello staff tecnico ci siano uomini e padri di famiglia dello spessore di Andrea Lombardo e Orazio Vittorio. Ho voluto fortemente mister Puccio come collaboratore tecnico, è un preparato allenatore Uefa B con la qualifica di Maestro di Tecnica individuale: la sua presenza potrà solo arricchirci nella ricerca dell’obiettivo cardine della valorizzazione del giovane calciatore, la missione principale della società”.

Lo staff tecnico della prima squadra del Città di Taormina:

Allenatore: Eugenio Lu Vito

Vice-allenatore: Andrea Lombardo

Preparatore dei portieri: Orazio Vittorio

Collaboratore tecnico: Giuseppe Puccio