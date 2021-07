Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana: il direttivo

PALERMO – Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana. Nella prestigiosa cornice di Villa Zito, sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia, si è tenuto il congresso provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne.

Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della provincia che hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee programmatiche e indicando l’indirizzo strategico per il prossimo quadriennio.

Saranno sfide importanti quelle che aspettano le scuole. L’emergenza sanitaria e sociale ha modificato la domanda educativa e bisognerà mettere al centro i giovani, ma anche le famiglie perché oggi siamo tutti più fragili e bambini siamo tutti.

Sarà una federazione come sempre aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione fattiva, anche in prospettiva, con le future amministrazioni pubbliche, comunali e regionale, che arriveranno.

Non ci sarà sviluppo, non ripartiremo se non contrastiamo le diseguaglianze, l’isolamento sociale e la povertà educativa.

Sarà Dario Cangialosi, già Presidente regionale, che guiderà la FISM palermitana e il nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte, Nadia Madonia, Sr. Paolina Mastrandrea e Salvatore Nicolosi.