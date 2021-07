Divisioni della super Camera: Galimberti risponde alla Prestigiacomo

CATANIA – Riccardo Galimberti, presidente di Confcommercio, risponde punto per punto alla nota di Stefania Prestigiacomo sulla vittoria per la divisione delle camere di commercio di Siracusa e Ragusa da Catania “L’operazione Prestigiacomo non risponde alle esigenze dei territori – scrive – e non tiene conto di alcuni elementi storici e di ragioni. La camera del sud est Sicilia è stata voluta e votata dalle tre istituzioni che hanno svolto un approfondimento delle tre realtà economico e imprenditoriali previo un documento di sintesi che svolge un’analisi che porta ad una visione di campo largo e moderna del territorio. Il tutto votato democraticamente”

E ancora: “Il patto è stato presentato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dall’allora Sindaco On.le Enzo Bianco e da Ivan Lo Bello (Siracusa) alla presenza della politica e delle istituzioni locali , regionali e nazionali. L’onorevole Prestigiacomo se lo ricorda?”

Galimberti continua: “L’assembramento, calato dall’alto di 5 province Trapani Agrigento Caltanissetta Ragusa e Siracusa appare davvero una forzatura da tutti i punti di vista. Ma mi chiedo, qualcuno ha chiesto a tutti questi territori se hanno la volontà, l’interesse a stare insieme? Qualcuno ha analizzato e proposto un documento di analisi delle esigenze di questi? Economicamente e politicamente quali passi sono stati fatti? On.le Prestigiacomo, ci può informare?”

Le domande continuano: “la sostenibilità economico finanziaria di questa camera a 5 e’ stata analizzata? Siamo informati della situazione entrate, stipendi e pensioni della nuova entità? È stato chiesto ai responsabili amministrativi qual’e la situazione? In particolare poi chiedo all’On.le Prestigiacomo a quali nefandezze nella gestione delle camere si riferisse? Forse proprio a quella di Siracusa, proprio quella del suo territorio, non certo a Ragusa e Catania, virtuose e risparmiatrici. Se vuole i dati, possiamo fornirli”.



Galimberti si rivolge direttamente alla deputata azzurra: “On.le Prestigiacomo ha svolto un’analisi della sostenibilità del nuovo ente o lancia una barca a mare per farla affondare? La ringraziamo in anticipo sulle esaurienti risposte che ci potrà fornire a breve. La “fagocitazione“ di Catania a danno di Siracusa e Ragusa. A cosa si riferisce? Attività economiche a favore dei territori vedono una netta prevalenza di Ragusa e Siracusa rispetto a Catania, se ha elementi diversi , smentisca sulla base di fatti precisi e non sulla base di chiacchiere, proclami, illazioni”.

E aggiunge: “In realtà è faccio i complimenti a tutti i firmatari dell’emendamento di tutte le forze politiche e credo che si faccia un bel passo indietro in una politica, come già qualcuno ha scritto, di “bassa lega”, e straordinari complimenti in particolare al Fausto Raciti un campione della visione futura di una nuova politica dei territori, quella del disastro”.