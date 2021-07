Feste, alcol e giovani a rischio: nella giungla del Covid

Scoppiano cluster in giro per l'Italia. Divertirsi sì, ma con responsabilità

In questo momento sono i giovani da tenere d’occhio. Lo dicono i numeri del Covid. Dalla Puglia al Lazio, passando per la Sardegna e la Lombardia. In Italia sono scoppiati nuovi focolai.

Colpa innanzitutto di comportamenti sconsiderati. Con la bella stagione in tanti, troppi, credono sia arrivato il liberi tutti.

È notizia di oggi, ad esempio, la chiusura temporanea di un lido a Capomulini, frazione marinara di Acireale. C’erano 500 persone accalcate al bar. Ballavano con la musica a palla, dicono i poliziotti. Ciò avviene in un’Italia dove il governo e gli esperti hanno stabilito che le discoteche non possono ripartire, né al chiuso né all’aperto. Si possono organizzare feste private, però, dove le regole e i controlli sono un orpello fastidioso. E così accade che un lido diventi una discoteca abusiva.

E capita pure che vengano sequestrati chioschi fuorilegge dove si vendono panini (è accaduto a Catania) oppure che due bibitari piazzino i frigoriferi per le strade della Vucciria, a palermo, affollate da giovani e meno giovani. Tanto alcol e pochissime mascherine.

È il momento di serrare i ranghi. Divertirsi sì, ma con responsabilità, specie ora che la variante Delta preoccupa. Soprattutto per la diffusione fra i giovani. Non si deve criminalizzare il divertimento, ma senza interventi si rischia di pagare in autunno le libertà di oggi.

Nuovi focolai si registrano dopo festeggiamenti o vacanze: da Manfredonia in Puglia a Codogno in Lombardia, ci sono anche Roma e la Sardegna. Oltre centoventi italiani sono bloccati in quarantena a Malta per l’esplosione di un cluster di coronavirus. Sono tutti ragazzi, molti under 18, in vacanza studio.

E domani c’è la finale degli europei di calcio. Speriamo che l’Italia vinca, ma speriamo pure che la gente non si riversi per le strade a festeggiare senza rispettare le regole.