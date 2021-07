Il Covid rialza la testa, allarme focolai fra i giovani

Il Covid rialza la testa: ieri terzo giorno consecutivo con oltre mille nuovi contagi; indice rt in risalita, allo 0,66.

Quello che preoccupano sono i focolai fra i giovani, specie nel corso di una stagione, l’estate, che favorisce vacanze, spostamenti e contatti.

Cluster tra studenti a Malta e ci sono anche 70 italiani bloccati. Erano in vacanza studio. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi riguarda – sottolineano le autorità – giovani stranieri entrati nel paese con un test molecolare negativo. Per fortuna ci sono solo tre ricoverati.

Malta ha deciso di chiude le frontiere ai non vaccinati e le scuole di lingue dopo lo scoppio di focolai Covid.

L’età mediana dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, 52 anni per i ricoverati, 63 per la terapia intensiva e 78 l’età mediana della mortalità. Lo ha riferito il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

Brusaferro avverte: 11 regioni vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni. L’unica arma è il vaccino che è efficace all’80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, secondo l’Iss.