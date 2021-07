Inchiesta Girgenti Acque, scarcerato Marco Campione

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare e scarcerato l’ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione. Era in carcere dal 23 giugno scorso. Campion è il principale indagato dell’inchiesta denominata “Waterloo”.

Il Riesame ha accolto il ricorso degli avvocati Lillo Fiorello e Omar Giampaolo Mohamed Ahmed.

La difesa ha sia sull’insussistenza dei gravi indizi che sulla mancanza di esigenze cautelari visto che si tratta di fatti datati nel tempo e che la società è commissariata dal 2018.

Revocati gli arresti domiciliari per Angelo Piero Cutaia, direttore amministrativo di Girgenti Acque, per il direttore generale Domenico Ponzo e per il dipendente Calogero Patti. Sono tutti tre difesi dall’avvocato Giuseppe Scozzari.