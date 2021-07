JustMary Messina, in gara 2 servirà una vittoria di 30 punti

MESSINA – Per la JustMary Messina Cocuzza, in gara 2 contro Borgomanero, servirà una vittoria di 30 punti per conquistare la Serie B. Palla a due domenica 11 luglio alle 20:30 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela. Ultima partita di questa lunghissima stagione per la JustMary Messina Cocuzza che domenica ospiterà in gara 2 della finale per la promozione in Serie B il College Borgomanero. In gara 1 in Piemonte i giallorossi sono incappati nella peggiore prestazione difensiva stagionale chiudendo con un pesante passivo di 29 punti che rende la partita di ritorno davvero difficile. Capitan Vidakovic e compagni infatti per ottenere la serie B dovranno realizzare domenica una prestazione perfetta e vincere di almeno 30 punti.

Palla a due per JustMary Messina Cocuzza – College Borgomanero domenica 11 luglio alle ore 20:30 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela, arbitreranno Federico Berger e Giorgio Silvestri di Roma (RM).

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19 e al decreto legge del 22 aprile 2021 art. 5, comma 2, prevede la presenza del pubblico in numero limitato rispetto alla capienza dell’impianto, saranno dunque 91 i posti a disposizione. Per i tifosi della Just Mary Messina per accedere al palazzetto sarà necessario prenotarsi tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza e possedere o il certificato di vaccinazione o di avvenuta somministrazione di prima dose del vaccino o il certificato esito tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi antecedenti. Si ricorda che in caso di mancata presentazione della documentazione sopra elencata il giorno della partita non sarà consentito l’ingresso e che l’accesso all’impianto dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre le ore 20:10. Per la stampa, le richieste di accredito andranno inviate all’indirizzo email [email protected] e dovranno essere complete di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di tessera dell’ordine dei giornalisti, testata, indirizzo email e recapito telefonico del richiedente. Anche per i giornalisti sarà necessario produrre o il certificato di vaccinazione o di avvenuta somministrazione di prima dose del vaccino o il certificato esito tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi antecedenti. Le richieste dovranno pervenire entro le 24 ore precedenti l’inizio della gara.