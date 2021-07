Mancini: “Sarà una bellissima partita con Wembley pieno”

"Per me è un momento molto importante e spero di avere quelle soddisfazioni che da calciatore non ho avuto"

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra: “Spero che la data di domani possa essere importante per la seconda volta per noi italiani. La parola divertente la metterei ancora e aggiungerei sostanzioso per tutto ciò che abbiamo fatto e costruito. Spero che domani potremo divertirci ancora. Dobbiamo essere tranquilli, sapendo che sarà molto difficile per tanti motivi, ma restando concentrati sul nostro gioco, cercando di attuarlo al meglio e sapendo che questa sarà l’ultima partita. Se vogliamo divertirci, possiamo farlo solo per altri novanta minuti”.

Il match contro gli inglesi è in programma domenica 11 luglio alle ore 21.00. L’allenatore degli Azzurri ha continuato: “Sarà una bellissima partita, Wembley sarà pieno e questa è una notizia meravigliosa. Sappiamo che loro hanno grandi qualità e vedremo come andrà. Sarà difficile sentire i nostri tifosi? Speriamo di ascoltarli alla fine. E poi durante la partita dobbiamo pensare a far gol. Dobbiamo solo giocare la nostra partita sapendo che possiamo fare una grande prestazione. Il nostro pensiero deve essere solo questo. Abbiamo sempre giocato così, anche con la Spagna avremmo voluto farlo ma non ce l’hanno permesso. Domani cercheremo di fare ciò che ci ha portato fin qua, non possiamo cambiare adesso. Ben sapendo che l’Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi in panchina. Sterling? E’ migliorato molto, è velocissimo, bisognerà fare grande attenzione. Ma in generale davanti sono tutti bravi e con grandi qualità. Loro fisicamente sono più forti di noi, ma il calcio si gioca palla a terra, e a volte vince il più piccolo”.

Chiosa finale di Mancini dedicata alla squadra che allena ormai da diversi anni: “Io sono felice di tutto il lavoro fatto da Immobile, Belotti e Raspadori, hanno tutti dato più del cento per cento altrimenti non saremmo arrivati alla finale. Sono felice per loro e per tutto ciò che hanno fatto. Per me questa partita rappresenta uno dei momenti più importanti della carriera. Ho avuto la possibilità di giocare sia un Under 21 sia in Nazionale A e non ho vinto né l’Europeo né il Mondiale nonostante li meritassimo. Per me è un momento molto importante e spero di avere quelle soddisfazioni che da calciatore non ho avuto nonostante abbia giocato in nazionali fortissime”.