Palermo, lunedì il pre raduno in città: il Barbera è impraticabile

PALERMO – Lunedì 12 luglio il Palermo di Filippi si radunerà al Barbera. I rosanero effettueranno in città le visite mediche e i test atletici per, poi, presentarsi a San Gregorio Magno il 19 e da lì cominciare la preparazione estiva.

Durante questa “sosta” in città il manto del Barbera, però, sarà inutilizzabile perché si stanno effettuando dei lavori di risemina, per avere il campo in condizioni perfette ad inizio campionato. Questo, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, costringerà la squadra a traslocare ed effettuare i test al Parco della Favorita e allo stadio delle Palme. La squadra potrà anche utilizzare il campo in erba naturale presente all’interno del Tennis Club Palermo 2.