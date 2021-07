Più tamponi eseguiti e meno contagi Covid rilevati. Il bollettino delle ultime 24 ore in Sicilia dice che sono 192 i nuovi casi di Coronavirus, su 10.201 tamponi elaborati (ieri erano stati 202 a fonte di 9.999 tamponi processati).

Scende il tasso di positività

Si registra dunque un lieve calo dei contagi rispetto a ieri (-4%) e con un tasso di positività che scende all’1,9% (ma di poco rispetto al 2% del giorno precedente).

I morti sono due per un totale di 5990 vittime dall’inizio della pandemia. Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri.

La mappa per provincia

Caltanissetta si conferma la prima provincia siciliana per numero di contagi, sono 54 (in calo rispetto ai 77 di ieri). Seguono Messina 33, 23 casi ad Agrigento ed Enna, 20 a Trapani, 14 a Palermo, 12 a Catania, 10 a Ragusa e 3 a Siracusa.

L’Isola oggi è la terza regione per numero di contagi, dopo Campania, 210, e Lombardia, 205. In Sicilia di fatto si registra lo stesso trend nazionale.

Il bollettino in Italia

In tutta Italia sono 1.400 i positivi al test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.390. Sono invece 12 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 25.

C’è un dato che conforta nel confronto con le scorse 24 ore. Sono stati effettuati 208.419 tamponi molecolari e antigenici, un numero superiore ai 196.922 di ieri. Eppure il tasso di positività è dello 0,67% stabile, anzi con una leggera flessione, rispetto allo 0,7% di ieri.

Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 6 (ieri erano stati 8). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147, in calo di 20 unità rispetto a ieri.