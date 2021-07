Spinazzola a Londra con gli Azzurri: “Più emozionato ora”

“Sono più emozionato ora che quando ero con la squadra. Rimuovere l’episodio dell’infortunio è difficile, però ora sto con la mia famiglia, penso alle cose belle che abbiamo e vado avanti. Sono stato due ore a ringraziarli, con tutto il cuore, è stata un’emozione incredibile. E sapevo che sabato o domenica li avrei raggiunti per una finale meravigliosa”. Leonardo Spinazzola parla così ai microfoni di “Sky Sport” dopo l’infortunio che lo ha costretto a dire addio a Euro 2020.



Rottura del tallone d’Achille: questa l’entità dell’infortunio avvenuto durante la sfida tra Italia e Belgio. Dopo l’operazione, riuscita perfettamente, Spinazzola torna a parlare della competizione europea: “C’è più consapevolezza, era il palcoscenico più bello e importante della mia carriera. Ho sempre creduto in me stesso, però è stato davvero incredibile. Ora l’importante è rialzarsi e smettere mai di credere in me stesso. Devo tornare bene, non è importante se impiegherò un mese in più o in meno. A Wembley contro l’Inghilterra partiamo alla pari, loro sono molto forti, con individualità incredibili e giovani fenomenali. Poi anche in fase difensiva non subiscono gol: sarà una partita tosta ma noi abbiamo grandi qualità, siamo un gran gruppo e ce la possiamo fare”.

Intanto, Spinazzola ha raggiunto Londra insieme alla Nazionale italiana in vista della finale di Wembley contro l’Inghilterra in programma domenica 11 luglio alle ore 21.00. Il profilo Instagram degli Azzurri ha diramato la foto dell’arrivo in aeroporto insieme alla squadra.