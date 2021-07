Controllano il contatore della luce ma trovano droga: arrestato

Catania – I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, hanno arrestato un 66enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel quadro delle direttive fornite dal Comando provinciale per contrastare il diffuso fenomeno degli allacci elettrici abusivi alla rete pubblica i militari, con il supporto di personale dell’Enel Distribuzione, sono andati a casa dell’uomo, in strada Mendolito Sottana, che all’esame dei dati forniti dal gestore evidenziava possibili anomalie di consumo.

Il 66enne, sin da subito, ha mostrato una certa perplessità alle richieste dei militari sul controllo tecnico del suo impianto, ma comunque non opponendosi all’accertamento. La verifica effettuata dai tecnici non ha riscontrato alcuna anomalia, ma lo strano comportamento dell’uomo li ha indotti ad effettuare un sopralluogo in tutta la casa. Sta di fatto che ben presto i militari, su un tavolino, hanno trovato un barattolo contenente 14 grammi di marijuana.

Prima che continuassero la ricerca, l’uomo ha spontaneamente consegnato una busta, nascosta in un annaffiatoio, contenente altri 85 grammi della stessa sostanza stupefacente mentre i carabinieri, nell’orto, hanno trovato anche due piantine di canapa indiana dentro un vaso.