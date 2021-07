Cus Catania, vittoria contro Torino e promozione in A2

Grande impresa del Cus Catania che a Torino vince 3-2 al doppio di spareggio contro la Stampa Sporting e nel 2022 giocherà la serie A2.

Protagonista assoluta Miriana Tona che vince il suo singolare contro Stefania Chieppa la quale si è ritirata ad inizio terzo set. Sotto 2-1 dopo i tre singolari, il Cus Catania vince entrambi i doppi grazie a Tona – Giulia Paternò che superano prima Sema – Procacci e subito dopo Procacci – Fornasieri. In entrambi i casi al super tie-break.

In squadra per il Cus (capitani Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro) anche Alice Viglianisi e Sofia Licitra. I complimenti per la bellissima promozione in serie A2 arrivano da parte del presidente FIT Sicilia Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale.