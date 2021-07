Cus Palermo-Waterpolo finisce ai rigori: universitari sconfitti

Beffa e amarezza per La Braciera Cus Palermo in gara1 della Finale PlayOff di serie B, contro la Waterpolo Palermo. La formazione cussina di Giampiero Occhione perde ai rigori 15-14 e adesso è chiamata alla grande reazione, sin da gara2 in programma mercoledì.

Il match appare da subito molto complicato, il piglio ospite è dei migliori, i cussini appaiono contratti e frettolosi. Botta e risposta tra le due formazioni, Geloso D. e Mazzi vanno a segno, ma alla prima sirena è 3-2 WP. Seconda frazione bloccata, con un parziale di 1-1, che vede Ferlito in rete per La Braciera, ma la precisione che continua a non essere dei giorni migliori.

Col terzo quarto arriva un’esplosione di gol e grazie alla doppietta prepotente di Szabo tutto sembra tornare a galla per il Cus, Geloso D. gli fa eco e il parziale passa dal 3-5 al 6-5. Parte un colpo su colpo, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, che grazie alle marcature di Geloso D. e C. conduce le squadre all’inizio del periodo conclusivo sull’8-7 cussino. L’ultima frazione sembra davvero dare il via all’acuto Cus Palermo, Giorgio Occhione sale in cattedra e firma due perle dalla sinistra, una a primo palo impattando la traversa, la seconda verso il palo lontano, sotto il sette. La Braciera va sul primo doppio vantaggio di giornata, ma nel finale tutto si complica. Prima con la rete del 10-9, quindi con un’incredibile azione finale. A 4 secondi dalla fine, la Waterpolo cambia calotta tra portiere e giocatore di movimento, che da distanza siderale la mette all’incrocio per il 10-10 che fa impazzire i suoi e manda le squadre ai rigori.

La serie di rigori è decisiva per assegnare la vittoria di gara 1. Segnano tutti i quattro rigoristi di entrambe le squadre. Dai cinque metri si presenta per i giallorossoneri, Ferlito mentre c’è una sostituzione tra i pali della Waterpolo. Esce Palermo, che era rientrato per la serie, ed entra il presidente Antonio Coglitore, 57 anni che alcune settimane prima aveva debuttato in campionato nel corso della stagione regolare. Ferlito sbaglia il suo rigore tirandolo sulla traversa. Dall’altro lato, nessuna esitazione anche per il quinto rigore e vittoria fondamentale.

Gara 2 subito, mercoledì, con orario da ufficializzare.