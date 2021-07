Euro 2020, Italia-Inghilterra: Mancini ha scelto la formazione

LONDRA – Una notte da sogno, una notte magica come quelle di Italia ’90. Sarà così questa sera a Londra tra Italia e Inghilterra. Una festeggiare, l’atra uscirà sconfitta. È una finale e, come giusto che sia, avrà un vincitore e un vinto.

Se gli inglesi potranno fare affidamento sul proprio pubblico gli azzurri avranno un tifoso in più ed è Leonardo Spinazzola, il terzino infortunatosi contro il Belgio ieri è atterrato in Inghilterra insieme al gruppo e sarà lì in tribuna a fare il tifo con la speranza di dimenticare in fretta la rottura del tendine d’Achille e festeggiare la vittoria dell’Europeo.

Mancini contro Southgate, Kane contro il duo Bonucci-Chiellini, Jorginho contro il centrocampo inglese che cercherà di chiudere le via di passaggio. Sarà una gara intensa, da giocare con tranquillità e testa, senza farsi prendere dalla voglia di strafare. Gli azzurri lo sanno, Mancini ha sempre detto che i suoi devono divertirsi giocando e lo ha detto anche ieri in conferenza stampa. “Se vogliamo divertirci, possiamo farlo solo per altri novanta minuti”.

Il ct azzurro non ha dubbi sulla formazione da schierare. Sarà sempre un 4-3-3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo sulla fascia destra ed Emerson su quella opposta; la coppia di centrali Bonucci-Chiellini. In mediana l’intoccabile Jorginho, con i fidi scudieri Barella e Verratti. In avanti Immobile, con Chiesa largo sulla destra e Insigne sulla sinistra.

Proprio l’attacco era quello che destava qualche dubbio al tecnico, che ha anche pensato di schierare, come fatto a gara in corso contro la Spagna, il falso nove, ma alla fine la scelta è ricaduta sul titolare Immobile, che va alla ricerca del terzo gol in questo Euro 2020.