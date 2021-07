Euro 2020, le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Mentre “Wembley Stadium” inizia a riempirsi di tifosi, per la maggior parte a “tinte” inglesi, sono state diramate le formazioni ufficiali dell’incontro.

Poche le novità in casa degli Azzurri con il CT Mancni che opta per il suo solito 4-3-3. Il CT degli inglesi Southagate, invece, manda in campo dal primo minuto Trippier scegliendo di conseguenza una difesa a tre. Ecco le scelte definitive dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All.: Southgate.