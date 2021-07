L’incendio che ha distrutto l’azienda di Feltri, Villari: “Atto criminale”

CATANIA – Solidarietà del Partito Democratico Unione Provinciale Catania a Emanuele Feltri. “Far luce sull’incendio che ha devastato il suo uliveto – ha dichiarato il segretario provinciale Angelo Villari – impegniamoci tutti insieme per far ripartire la sua azienda. È inaccettabile che il sacrificio di tanti anni di duro lavoro che tu hai portato avanti venga distrutto e mandato in fumo da delinquenti piromani, che agiscono non si capisce bene per quali interessi, che comunque devono essere smascherati. Ti sono vicino – ha detto ancora – ma la solidarietà non è sufficiente: è necessario chiedere alle istituzioni di fare luce su un fatto così grave e tutti noi, insieme, dobbiamo reagire contro questi atti criminali e contribuire a far ripartire la tua azienda. Un forte abbraccio”.