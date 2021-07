Sogno azzurro: stasera Italia-Inghilterra

Anche il tennis tiene col fiato sospeso: oggi pomeriggio Berrettini in finale a Wimbledon.

Stasera allo stadio londinese di Wembley l’Italia di Mancini sfida l’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio. Ci sarà anche Mattarella. Alla nazionale dei Tre leoni gli auguri della regina Elisabetta. Nel pomeriggio in campo un altro sogno azzurro: primo italiano in finale a Wimbledon, Berrettini

sfiderà il numero 1 al mondo Djokovic. La Coppa America di calcio: vince l’Argentina, battendo 1-0 in finale il Brasile.