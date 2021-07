Variante Delta: boom di contagi fra tifosi e turisti

Aumentano le segnalazioni di contagi da variante Delta del Covid, in particolare fra tifosi e vacanzieri. Il Ministero della Salute preme per la vaccinazione completa, specialmente

tra gli under 50. Gli italiani totalmente immunizzati sono il 43%. Almeno 120 quelli bloccati in quarantena a Malta. Entro oggi saranno distribuite ai paesi Ue circa 500 milioni di dosi: abbastanza da vaccinare completamente il 70% degli adulti entro luglio, dice la Von der Leyen.