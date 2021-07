Auto giù dal burrone: due feriti fra Torretta e Montelepre

E' accaduto in provincia di Palermo.

MONTELEPRE – Incidente sulla strada provinciale 1 nel tratto compreso tra i comuni di Torretta e Montelepre, nel Palermitano.

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo sono intervenuti per soccorrere le persone al volante di due auto, una delle quali dopo lo scontro è precipitata in un burrone. Necessario il supporto del nucleo Speleo alpino fluviale per recuperare la macchina che si è accartocciata.

Si sono scontrati una Mercedes classe A e una Mini Cooper. Una donna di 52 è stata ricoverata in codice rosso a Villa Sofia. Ferito anche un ragazzo di 22 anni. Non sono in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i carabinieri.