Bimba di sette anni ha un malore e muore in piscina

Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di rianimare la piccola ma non c'è stato nulla da fare

Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio mentre si trovava in una piscina gonfiabile nella sua abitazione, in Umbria: è possibile che abbia avuto un malore. A Castiglione del Lago (Perugia), nella frazione di Panicarola, a dare l’allarme sono stati i genitori della piccola. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarla.

Nella piscina c’erano meno di 40 centimetri di acqua. In base alle prime ipotesi – riferiscono fonti sanitarie – la bimba potrebbe essersi sentita male, ma è presto per dire con certezza quali siano state le cause della morte.