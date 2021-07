Code all’hub per il vaccino, l’Asp: “Oggi 200 prenotazioni ogni ora”

In fila per la seconda dose.

CATANIA. Nonostante la prenotazione con una fascia oraria all’hub di San Giuseppe La Rena si deve fare la fila per la somministrazione della seconda dose di vaccino anti-covid. Alla richiesta ai vigilantes se c’è una fila dedicata ai prenotati la risposta è no. Una volta mostrato il modulo danno un numerino in base all’arrivo. C’è chi pronostica almeno due ore per fare tutto. Nell’attesa l’unica cosa da fare e rivedere le fasi della notte magica che gli azzurri campioni d’Europa ci hanno regalato a Wembley.

La replica

Dall’ufficio stampa del Commissario per l’emergenza Covid fanno sapere che” la fila è dovuta al fatto che oggi ci sono 200 prenotati ogni ora”.