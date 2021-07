Cus Palermo, argento per Meli agli Europei Under 23

Medaglia d’argento ai Campionati Europei U23 per l’atleta Cus Palermo, Riccardo Meli, con la staffetta 4×400, insieme ad Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti ed Alessandro Sibilio. Gara a dir poco movimentata, con il poker azzurro sempre lì a battagliare tra i primi della classe. In vetta testa a testa tra Regno Unito ed Olanda, ma è proprio durante la frazione di Riccardo che la gara esplode, in tutti i sensi.

Prima è proprio il talento 2001 palermitano a scattare con una progressione poderosa, che dalla terza posizione porta gli azzurri in testa. Riccardo spinge con la volontà di riscattare l’avventura in terra estone e si fionda in avanti. Con la forza e personalità tanto auspicate dal tecnico Francesco Siracusa in queste settimane. Sul rettilineo finale (sempre della terza frazione) vistosa spinta dell’atleta olandese, che causa la caduta di due avversari proprio sul passo di Riccardo. Meli ha la lucidità di capire cosa sta accadendo ed è costretto non solo a saltare i due avversari in caduta, ma anche a dover uscire dal tracciato per non stoppare la propria corsa, “dribblando” un tabellone luminoso. Tutto ciò non gli impedisce di chiudere la frazione e passare il testimone al compagno Sibilio, che vola veloce e conduce l’Italia al terzo posto finale. L’azione irregolare dell’Olanda, però, viene punita con la squalifica e pertanto gli azzurri possono esultare per un meritato e prestigioso argento. 3:06.07 il crono finale.

Francesco Siracusa, tecnico Velocità Cus Palermo, commenta così la gara ai microfoni del sito ufficiale cussino: “Sono felice, siamo molto felici. Ho visto il frutto del lavoro profuso in questi mesi. Nella prima parte di frazione ha corso alla grande, nel rettilineo finale aprendo il passo si distende ed è stato anche bravo ad evitare sia gli avversari sia il maxi display posto a bordopista. Molti sarebbero caduti o avrebbero pensato di doversi fermare, lui ha capito cosa stava succedendo, ha dimostrato cuore e coordinazione, riuscendo con determinazione a portare la frazione in porto. Ha corso come volevamo vederlo da sempre, ripeto: siamo felici“.