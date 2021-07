Dattilo, dopo 40 anni l’addio per diventare FC Trapani

La pagina ufficiale della Dattilo Calcio su Facebook ha diramato un comunicato dove viene annunciato l’addio dopo 40 anni di attività sportiva. Il club biancoverde, infatti, diventerà a tutti gli effetti la nuova società calcistica di Trapani. Ecco quanto riportato nella nota ufficiale.

“Dopo oltre 40 anni di attività, conditi da innumerevoli successi dentro e fuori dal terreno di gioco, anche per la SSD Dattilo 1980 giunge il momento di congedarsi definitivamente dai propri sostenitori e da chi l’ha seguita con interesse e simpatia in questo lungo e fantastico viaggio. La partita di oggi (10 luglio, ndr) dei nostri giovani Allievi nella finale della “Mito Cup” segna il punto di arrivo finale di questa grande e per certi versi irripetibile avventura sportiva. Ci auguriamo si tratti di un arrivederci e che un giorno le gloriose casacche bianco/verdi tornino a calcare i campi della nostra regione e perchè no anche quelli in ambito nazionale. I soci della Ssd Dattilo hanno approvato all’unanimità la proposta del cambio di denominazione in Fc Trapani 1905 e prossimamente verranno espletate tutte le pratiche affinché venga realizzato il cambio di denominazione”.