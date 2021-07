Per cause ancora da accertare è andata a fuoco un'autovettura

PALERMO- Un incendio è divampato al Fiat motor village di via Imperatore Federico a Palermo. Per cause ancora da accertare è andata in fiamme un’autovettura.

Dal centro vendita ed esposizione, hanno raccontato alcuni testimoni, fuoriesce una colonna di fumo nero molto intensa. Sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco e diverse volanti di polizia.