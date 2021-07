JustMary Messina, Serie B mancata per un canestro

La JustMary Messina vince gara 2 della finale promozione per 93-66 ma il risultato non basta

MESSINA – La Just Mary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza vince gara 2 della finale promozione per 93-66 e sfiora la clamorosa rimonta che sarebbe valsa la serie B. Il +27 del match di ritorno non basta per ribaltare la sconfitta di 29 punti all’andata, dopo aver toccato anche il +31 nell’arco del terzo quarto i giallorossi si giocano il salto di categoria la promozione negli attimi finali, ma il ferro respinge il tiro da tre punti da Vidakovic a 3 secondi dalla sirena e la corsa della JustMary si ferma a un solo canestro dalla serie B.

Si chiude così la straordinaria stagione della matricola Nuova Pallacanestro che ha vinto il torneo siciliano di C Silver chiudendo la regular season al primo posto e superando nei playoff Fortitudo Messina e Basket School Messina e che nella fase nazionale ha superato Cagliari e Molfetta arrivando a giocarsi il salto di categoria nella finale con Borgomanero. Il bilancio finale resta però ampiamente positivo e da queste basi la formazione peloritana ripartirà nella prossima stagione con la volontà di fare sempre meglio.

Tabellino: JustMary Messina Cocuzza – College Borgomanero 93-66

JustMary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Crisafulli ne, Fernandez 4, Salvatico 6, Vidakovic 17, Kulevicius 21, Budrys 26, Stolic ne, Cocuzza ne, Diakite 2, Mihajlovic 15, Vucenovic 2. Allenatore: Manzo. Assistente: Pizzuto.

College Borgomanero: Manto, Piscetta, Mauri ne, Ferrari 7, Giustina ne, Loro, Okeke 22, Boglio 6, Attademo 9, Airaghi 17, Ghigo 3, De Bartolomeo 2. Allenatore: Di Cerbo. Assistente: Scaglia.

Parziali: 24-18, 29-12 (53-30), 17-24 (70-54), 23-12 (93-66).

Arbitri: Federico Berger e Giorgio Silvestri di Roma (RM).