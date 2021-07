Mancini: “Ero sicuro che Donnarumma avrebbe parato dei rigori”

"Siamo felici per tutti gli italiani e per tutti quelli che vivono all'estero"

“Sono molto felice perché la squadra ha giocato bene. E’ vero, il gol a freddo ci ha creato un po’ di problemi nei primi 15 minuti, poi abbiamo ripreso la partita in mano. E’ stato un dispiacere arrivare ai rigori e soffrire fino alla fine, però l’avremmo meritata di chiudere prima. Siamo felici per tutti gli italiani e per tutti quelli che vivono all’estero, abbiamo dato un mese bellissimo di soddisfazioni”. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini parla così in conferenza stampa dopo la vittoria in finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

L’allenatore campione d’Europa ha poi continuato: “Noi abbiamo fatto qualcosa di…non saprei come definirila. Siamo felicissimi, dopo un periodo difficilissimo. Ci sono state tante emozioni, con il lavoro degli ultimi 3 anni e soprattutto degli ultimi 50 giorni. C’è tanto merito per i ragazzi che sono un gruppo fantastico, hanno creato qualcosa di indivisibile e rimarranno sempre legati da questa cosa. Donnarumma? Ero sicuro avrebbe parato un paio rigori, è il miglior portiere al mondo. Dedico questo trofeo a tutti gli italiani”.