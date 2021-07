Meta Catania, Galan Carsi è un nuovo calciatore rossazzurro

La Meta Catania continua senza sosta la costruzione del roster in vista del prossimo campionato

CATANIA – La Meta Catania Bricocity continua senza sosta la costruzione del roster in vista del prossimo campionato. La società rossazzurra è lieta di annunciare l’arrivo in terra etnea del poliedrico Gonzalo Galan Carsi. Ennesimo acquisto importante per la società del presidente Musumeci e secondo spagnolo nel roster dopo l’arrivo di Matamoros. Meta Catania Bricocity che è riuscita a vincere la concorrenza di molti club italiani interessati al prolifico giocatore spagnolo.

Gonzalo Galan Carsi, 29enne, è un giocatore dinamico, dotato di ottima tecnica, ambidestro, ma soprattutto duttile nell’adattamento della doppia fase difensiva-offensiva. Il vizio del gol il suo valore aggiunto con reti sempre di pregevole fattura fin dagli inizi della sua carriera al Benicarlo’ o quando ha vestito la casacca della Roja Sub-18. Gonzalo Galan Carsi, valenciano, ha vestito le maglie del Melilla e Peñiscola nella Primera Division della Liga, prima di passare nel campionato belga all’Hasselt, nelle ultime due stagioni guidato anche dal C.t. italiano Bellarte all’Halle-Gooik. Infine il suo passaggio in Francia dove con la maglia del Mouvaux Lille ha realizzato nell’ultimo campionato 22 reti.