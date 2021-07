Nuoto Catania, arriva il montenegrino Banicevic

Dopo la meritata promozione in serie A1, arriva il primo acquisto in casa Nuoto Catania. Si tratta del difensore montenegrino classe’93 Bojan Banicevic. Il giocatore formatosi allo Jadran e con presenze in tutte le nazionali montenegrine ha giocato dal 2017 al 2020 nel miglior campionato al mondo ovvero quello magiaro, prima all’Eger e poi al Miskolc, per poi passare l’anno orribile del COVID in Grecia e accasarsi ultima stagione al Lille, classificatosi quinto su undici squadre.

L’atleta arriva alla Nuoto Catania nel pieno della maturità e con l’obiettivo di far fare un salto di qualità alla rosa. Peppe Dato e il suo staff lo avevano già notato nel 2018 a Catania durante un common training organizzato tra NCT e Miskolc.

Questo il commento del responsabile del mercato della società etnea Giuseppe Corsello: “Quando arrivi dalla A2 fare mercato non è semplice, ma le sensazioni aiutano sempre e con Bojan se ci siamo cercati e voluti in pochissimo tempo un motivo ci sarà. Siamo felici di avere un difensore del suo livello a Catania e siamo certi che sarà di grande aiuto alla causa. Il mercato continua per noi perché vogliamo regalare a Catania e ai catanesi una squadra degna della nostra storia e del nostro prestigio, con un giusto mix tra conferme degli artefici della promozione e giocatori di livello”.

Banicevic si trasferirà a Catania insieme alla moglie e al figlio di quattro anni. Queste le parole del neo acquisto rossazzurro: “Sono molto felice di aver firmato per la Nuoto Catania, una squadra che ha tanta storia e torna in serie A1 meritatamente, per me sarà un onore difendere questi colori e la trattativa è durata davvero poco perché la Nuoto Catania cercava un difensore come me e io cercavo una realtà come quella, da giocatore con tanta esperienza nei club e nella nazionale posso dire che secondo me faremo bene e raggiungeremo gli obiettivi prefissati. Sono a disposizione del mister Peppe Dato per iniziare quanto prima questa avventura”.

Il tecnico Peppe Dato ha dichiarato: “Abbiamo ingaggiato un ottimo giocatore che ha già fatto importanti esperienze sia con la nazionale montenegrina sia con i club in cui ha militato. Sono certo che il suo contributo sarà importantissimo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.