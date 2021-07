Palermo, al pre raduno arriva anche Buttaro

PALERMO – Si sono radunati oggi, lunedì 12 luglio, i calciatori del Palermo di Giacomo Filippi allo stadio “Renzo Barbera”. I rosanero effettueranno in città le visite mediche e i test atletici per, poi, presentarsi a San Gregorio Magno il 19 luglio e cominciare la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie C.

Tra gli atleti che hanno raggiunto il capoluogo siciliano erano presenti delle vecchie consocenze: da Pelagotti ad Accardi passando per Luperini, De Rose e Floriano ad esempio. Con il gruppo squadra anche i nuovi acquisti della società di viale del Fante: il terzino sinistro Maxime Giron e il secondo portiere Samuele Massolo.

Tra i giovani calciatori rosanero, insieme ad Andrea Silipo e Manuel Peretti, ha raggiunto l’impianto sportivo della città anche il terzo acquisto del club siciliano: Alessio Buttaro. Il difensore classe 2002, proveniente dalla Primavera della Roma, si aggregherà ai rosanero per iniziare la preparazione.