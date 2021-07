SIRACUSA- Un nigeriano di 30 anni è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Siracusa. Sull’episodio indaga la polizia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto una lite con un’altra persona, un connazionale che ha improvvisamente estratto un coltello infliggendo alcuni fendenti al suo avversario che è deceduto quasi subito. Alcuni passanti hanno chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il trentenne. (ANSA).