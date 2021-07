Abrignani: “Ci aspettiamo 30mila casi al giorno anche in Italia”

Le ultime giornate di festa in Italia, dovuti alla vittoria dell’Europeo, potrebbero portare ad un aumento esponenziale dei casi di Covid e alcune regioni potrebbero passare in zona gialla.

“Nessuno sa ancora quanto incideranno i festeggiamenti – ha dichiarato Sergio Abrignani immunologo dell’Università di Milano e membro del Cts – possiamo però dire che si è trattato di un comportamento a rischio. Fra 4-7 giorni capiremo che impatto hanno avuto questi festeggiamenti”.

“C’è una variante super diffusa, che prima si è presentata nel Regno Unito e poi in Spagna e Portogallo e che di certo arriverà anche da noi. In questa situazione non piacevole, ci fa star bene vedere che si è protetti dalle forme gravi. Invece di morire una persona infettata ogni 50, infatti, a perdere la vita è una su mille. In Italia ci aspettiamo un po’ meno protezione però non stiamo mollando tutto come gli inglesi e poi abbiamo molti meno casi di loro, cioè in media un migliaio contro oltre 30mila al giorno. Comunque, in un mese e mezzo arriveremo ai loro stessi numeri”.

“Non sappiamo ancora quanto durerà la memoria immunitaria di chi è vaccinato. Dobbiamo aspettare e capire quando coloro che hanno avuto la somministrazione per primi, tra gennaio e febbraio di quest’anno, inizieranno ad ammalarsi in modo grave. A quel punto sapremo per quanto tempo è efficace il vaccino ma intanto”.