Catania: “Leggo che il PRG è oggetto di intercettazioni, ma non è vero”

PALERMO – “Leggo reazioni scomposte alla mia richiesta, inviata formalmente al Presidente del Consiglio comunale, di avviare la trattazione del PRG: l’unico modo per fare chiarezza sui contenuti dello strumento urbanistico è discuterne pubblicamente e con trasparenza. La legittimità di un atto amministrativo non è competenza degli organismi politici a cui, invece, compete la discrezionalità delle decisioni in materia di pianificazione”. Lo dichiara l’assessore all’urbanistica Giusto Catania, che ieri chiedeva di avviare l’interlocuzione sul PRG.

“Se qualche consigliere comunale ritiene che il Piano non risponda ai suoi desiderata può far valere le sue ragioni in sede di dibattito consiliare – ha continuato Catania -. Lanciare strali, affermando addirittura che ‘PRG è oggetto di intercettazioni nell’ambito di indagini su corruzione, scaturite da dichiarazioni di un pentito di mafia’ appare grave e tendente ad inquinare il dibattito politico a fini esclusivamente propagandistici. Questa modalità contribuisce solo ad alimentare sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione e a delegittimare le istituzioni democratiche della città. Qualora ci fossero ombre da dissipare sarebbe più opportuno avviare una discussione pubblica e trasparente, coinvolgendo ordini professionali, università, cittadini organizzati piuttosto che sparare indistinte accuse su presunte e indefinite forme di malaffare”.

