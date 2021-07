PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emanato oggi un’ordinanza sulle celebrazioni del 397/o Festino di Santa Rosalia previste per domani disponendo il divieto di vendita di bevande superalcoliche e che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili.

Stabilito anche che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo. Il divieto deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici che si trovino in Corso Vittorio Emanuele; Piazza Marina; Via Cala; Foro Umberto I; Zona Piazza Kalsa; Via Lincoln; Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare); Piazza Fonderia, Borgata marinara S. Erasmo, Borgata marinara Acquasanta, Borgata marinara Mondello, Borgata marinara Sferracavallo, Via Maqueda.