Francia boom di prenotazioni per i vaccini: 900mila in un giorno

Boom di prenotazioni per il vaccino in Francia. Questo è dovuto all’annuncio del Presidente dell’Eliseo Emmanuel Macron, che rende obbligatorio il Green Pass anche per entrare al ristornate o al bar.

“Ieri sera c’è stata un’affluenza record a seguito degli annunci del presidente. 926mila francesi hanno preso appuntamento per il vaccino – ha dichiarato Stanislas Niox-Chateau, campo del sito di prenotazione on-line -. Abbiamo registrato 2.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall’inizio della campagna”.

Il presidente della Repubblica francese, proprio per scongiurare una quarta ondata, ha annunciato ‘obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal prossimo settembre e di mostrare il pass sanitario esteso già da inizio agosto per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della Francia. Questo ha spinto i francesi a prenotarsi in fretta e furia.

“Nel momento in cui vi parlo c’è una forte ripresa dell’epidemia legata al coronavirus che riguarda tutte le nostre regioni – ha annunciato nella serata di ieri Macron -. Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”.

Per i medici e i paramedici il tempo per vaccinarsi è fissato al 15 settembre, con il rischio di essere sanzionati a partir da quella data. Da inizio agosto, l’obbligo di lasciapassare verrà esteso anche a tutti coloro che desiderano accedere a caffé, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza, strutture mediche. Un’estensione che richiede un nuovo testo di legge che nei prossimi giorni dovrà passare al vaglio del parlamento.