Gebbia: “La Sicilia dell’atletica sempre più protagonista”

Fine settimane di gare e soddisfazioni per gli atleti siciliani. Due le manifestazioni che hanno caratterizzato l’ultimo week-end: i campionati europei under 23 di Tallin e i campionati individuali Allievi che si sono disputati a Rieti.

Magica Italia in Europa anche nell’atletica con il primo posto nel medagliere finale (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi). Un argento è tutto siciliano ed è quello conquistato da Riccardo Meli (Cus Palermo) nella 4×400 maschile (Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti, Riccardo Meli, Alessandro Sibilio). Al campo di atletica Raul Guidobaldi di Rieti, gli Allievi siciliani hanno detto la loro, presenziando in quasi tutte le specialità e in molti casi ritoccando i rispettivi personali. Due le medaglie conquistate, una d’argento e di bronzo. Il secondo posto è stato ad opera di Mirko Campagnolo (Atletica Iblea 2012) primo anno nella categoria Allievi, lo scorso anno campione italiano nella categoria Cadetti). Il terzo posto è stato conquistato dall’acese Simone Pio Fonti (Milone Siracusa) nei 400 metri con il tempo di 49’37 per lui anche il PB.

E in una nota, il comitato Regionale FIDAL nella persona del Presidente e dei consiglieri tutti esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti in quest’ultimo weekend dagli atleti delle società siciliane che hanno preso parte ai campionati europei under 23 e ai campionati italiani allievi dando lustro all’atletica siciliana. In particolar modo si congratula con, Riccardo Meli per la medaglia d’argento conquistata nella 4x400m, Riccardo Ferrara nella gara del getto del Peso ai campionati europei under 23, con Mirko Campagnolo secondo classificato ai campionati italiani allievi con il nuovo record regionale di categoria e Simone Pio Fonti terzo classificato nella gara dei 400m.

“La Sicilia dell’atletica sempre più protagonista, in Italia ma anche oltre confine – queste le parole del presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia -. C’è aria di entusiasmo tra i ragazzi, che appaiono sempre più motivati, riuscendo a coniugare divertimento e sacrificio. La strada da seguire è quella giusta, complimenti a tutti!”.