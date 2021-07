I cento anni della morte di Verga, Musumeci: “Figura da promuovere”

CATANIA – “In occasione dei 100 anni della morte di Giovanni Verga, il 27 gennaio 2022, la Regione Siciliana intende valorizzare e promuovere una delle figure più autorevoli della letteratura italiana, esponente del verismo Dedicheremo a Verga una serie di iniziative da gennaio a dicembre dell’anno prossimo”.

Lo ha annunciato in mattinata a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci presentando il ‘Bellininfest’, la rassegna dedicata a Vincenzi Bellini che partirà il prossimo 6 agosto, con l’anteprima di domani sera che vedrà come protagonista il maestro Riccardo Muti con l’orchestra giovanile ‘Cherubini’, che eseguiranno la ‘Sinfonia’ da Norma del ‘Cigno’ e la ‘Sinfinia n. 9’ in do maggiore ‘La grande’ di Franz Schubert.

“Il Teatro Massimo Bellini di Catania allestirà una Cavalleria Rusticana – ha detto Musumeci – che porteremo in quante più località possibile, per questa ragione chiediamo il coinvolgimento e la collaborazione delle istituzioni culturali siciliane”