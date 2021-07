Il Comune affida gli impianti sportivi ai privati

PALERMO – Un nuovo percorso sulle modalità di gestione e l’affidamento a terzi degli impianti sportivi comunali a Palermo. È questa la sintesi di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

“Con l’approvazione di questa atto di indirizzo – sottolinea l’assessore Petralia Camassa -, inizia un percorso nuovo che fa tesoro di diverse esperienze positive del nostro Paese e al contempo si pone l’obiettivo di consegnare alla città una offerta sportiva sempre più in linea con i tempi e con le esigenze dei tantissimi sportivi. L’atto nasce da una scelta ben precisa, quella di esternalizzare la gestione di diversi impianti sportivi, consapevoli che la gestione deve sempre di più assicurare tempi e modalità di intervento celeri. Un percorso che vedrà la Amministrazione Comunale impegnata per assicurare la più ampia accessibilità di tutte e tutti, continuando a sostenere l’importanza dello sport come strumento sociale e di crescita individuale e collettiva”.

L’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali sarà assegnata attraverso la concessione di servizio, oppure mediante un appalto di servizio o, infine, attraverso l’affidamento ad una società in-house del Comune di Palermo. Un apposito gruppo di lavoro interno all’amministrazione sta già operando per definire tutti i passaggi necessari per le esternalizzazioni seguendo le modalità descritte nella Delibera di Giunta.