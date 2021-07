Italia divisa in due: allerta maltempo al Nord, al Sud allerta caldo

Bollino giallo e arancione per il rischio pioggia, ma anche per le ondate di calore

Allerta maltempo arancione per rischio temporali in Lombardia; gialla invece in Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto,

Emilia-Romagna,Toscana e Umbria. Bollino arancione per il caldo a Palermo, Perugia e Pescara; gialla in altri nove capoluoghi tra cui Roma, Venezia, Campobasso, Bari e Ancona. Incendio ieri nell’Oristanese: 25 bimbi evacuati da un campo estivo.