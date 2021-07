Locatelli: “Vaccini per fascia 12-18 anni sono sicuri”

“Della vaccinazione tra 12 e 18 anni ne penso tutto il bene possibile: i profili di sicurezza del vaccino sono estremamente rassicuranti. Il vaccino consente di non sviluppare le pur rare sindromi multinfiammatorie sistemiche conseguenti all’infezioni da Sars-Cov-2, ridurre la circolazione virale e garantire nelle classi la protezione di ragazzi che non rispondono al vaccino perché sono in condizioni di immunodeficienza”. A dichiararlo è il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli durante l’evento “Life Sciences Pharma & Biotech Summit”.

“La vaccinazione in questa fascia di età – ha continuato Locatelli – consente di garantire con sicurezza la continuità scolastica in presenza. Lo sforzo profuso dallo Stato sulle vaccinazioni è importante e ci ha permesso finora di abbattere i numeri di ricoveri in terapia intensiva e ospedale. Certamente la variante Delta è molto più contagiosa di quella originaria e risponde meno ai vaccini. Questo spiega il perché è importante completare il prima possibile il ciclo vaccinale con le due dosi a più persone possibile”.