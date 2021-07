Meta Catania, confermati i portieri Dovara e Manservigi

Gli estremi difensori confermano la loro presenza in rossazzurro

CATANIA – La Meta Catania Bricocity è lieta di confermare il talentuoso ed esplosivo portiere etneo Daniele Dovara. Un accordo subito trovato che consegna un segnale preciso di continuità e prospettiva. Inoltre, il club rossazzurro comunica di aver rinnovato l’accordo con il giovane e predestinato portiere Lorenzo Manservigi.

Per Dovara sarà il quarto anno in maglia rossazzurra e potrebbe rappresentare quello della consacrazione dopo la stuzzicante e ottima stagione appena trascorsa e una Final Four scudetto importante che ha visto la Meta Catania Bricocity sfiorare il tricolore.

Manservigi sarà ancora rossazzurro per la terza stagione consecutiva e soprattutto sarà il baluardo della formazione Under 19, ma inserito anche nel contesto di crescita, come lo scorso anno, della prima squadra.