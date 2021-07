Minacce e frustate, 5 arresti: in manette il fratello del padrino

CATANIA – Il pentito Sergio Corra ha raccontato che il reggente della famiglia Santapaola Ercolano designato doveva essere lui: l’uomo d’onore di Paternò Franco Amantea, genero del capomafia Mimmo Assinnata avendo sposato la figlia Nicoletta. Questa volta però i guai giudiziari hanno colpito il fratello del padrino: Giuseppe Amantea – già condannato per mafia – è finito nel tumulto di una nuova inchiesta. È accusato di estorsione in concorso pluriaggravata con Barbaro Messina, considerato il suo “braccio destro “, Filippo Cunsolo, Rosario Cunsolo e il nipote Consolato Emanuele Pedalino.

Le immagini delle indagini

Paternò, questa mattina, si è svegliata blindatissima. I carabinieri hanno anche bloccato alcune strade per eseguire il blitz coordinato dalla Dda etnea denominato Nerbo. In campo oltre 50 militari della Compagnia di Paternò e dello e dello Squadrone Elitrasportato Cacciatori di Sicilia.

Giuseppe Amantea

Barbaro Messina

Filippo Cunsolo

Rosario Cunsolo

Emanuele Pedalino

Le indagini hanno preso le mosse dalla denuncia presentata lo scorso giugno da un cittadino di Paternò spaventato dalle pesanti minacce e violenze subite. Il figlio minorenne qualche giorno prima aveva rubato dentro un casolare trovando delle minuziosi che poi aveva consegnato a Pedalino. Quest’ultimo però ha accusato il giovane di aver rubato le armi e quindi pretendeva di avere 2 mila euro per il danno subito. Alle minacce sono seguite le violenze: schiaffi e colpi con un frustino da cavallo. E le aggressioni poi si spostavano anche al padre. Nella centralissima via teatro Rosario Cunsolo lo ha preso a pugni e calci – e in presenza del padre Filippo – chiedeva ancora 2 mila euro chiesti da Pedalino. A quel punto chiedeva aiuto a Pippo Amantea e Barbaro Messina per poter fermare le intimidazioni e i soprusi. Ma per il loro intervento mafioso hanno chiesto all’uomo 500 euro in acconto che poi Messina avrebbe consegnato ai due Cunsolo.

Intercettazioni, pedinamenti e osservazioni hanno permesso agli investigatori di avere i dovuti riscontri. Ed infatti il gip ha accolto la richiesta di misura cautelare dei cinque indagati. Che oggi finiscono in carcere